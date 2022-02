Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach der Jugendlichen Vanessa P.

Bexbach (ots)

Die am gestrigen Tag publizierte Öffentlichkeitsfahndung der PI Homburg nach der vermissten Jugendlichen Vanessa P. aus Bexbach kann eingestellt werden. Sie konnte durch aufmerksame Zeugen in Neunkirchen erkannt und von Kräften der Polizeiinspektion Neunkirchen wohlbehalten nach Hause gebracht werden. Die Umstände ihres Verschwindens befinden sich derzeit in Abklärung.

Die Polizei Homburg bedankt sich für die vielen eingegangenen Hinweise.

