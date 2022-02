Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Fahrzeug in Bexbach

Bexbach (ots)

In der Nacht vom 02.02.2022 auf den 03.02.2022 wurden an einem in der Adlergasse in Bexbach geparkten Ford Transit mit NK-Kennzeichen alle vier Reifen platt gestochen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell