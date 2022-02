Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Homburg (ots)

In der Nacht vom 31.01.2022 auf den 01.02.2022 wurde bei einer grauen Mercedes Benz C-Klasse mit Homburger Kreiskennzeichen in der Kaiserslauterer Straße 118 in Homburg Bruchhof die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Anschließend wurde das Fahrzeuginnere durchwühlt und der gesamte Bordcomputer samt Navigationsgerät und Radio ausgebaut und entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

