Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Wohnungseinbruchdiebstahl in Homburg Erbach

Homburg (ots)

Am 30.01.2022, gegen 00:00 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in einem Mehrparteienwohnhaus in der Böcklinstraße in Homburg Erbach. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten drei Täter in das Gebäude und brachen eine Wohnungstür auf. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung der angrenzenden Feuerbachstraße davon. Ob aus der Wohnung etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell