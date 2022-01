Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss in Homburg

Homburg (ots)

Am 30.01.2022 ereignete sich gegen 10:15 Uhr auf der Landstraße 213 zwischen Homburg und Kirrberg ein Alleinunfall. Ein 18-jähriger Mann aus Kirkel kam mit seiner Mercedes C-Klasse aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich dort. Der Fahrer blieb unverletzt, allerdings ergab sich der Verdacht auf Beeinflussung durch Betäubungsmittel, weshalb eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten wurde. Durch einen hinzugezogenen Rauschgiftspürhund konnten im Fahrzeug lediglich Reste gerauchter Joints aufgefunden werden. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder der Fahrweise zuvor geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

