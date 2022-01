Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Steglitzer Straße in Homburg

Homburg (ots)

In Zeitraum vom 22.01.2022, 13:00 Uhr bis 29.01.2022, 16:00 Uhr, ereignete sich in der Steglitzer Straße in Homburg eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher vermutlich beim rückwärtigen Rangieren mit seinem Fahrzeug die Gartenmauer des Anwesens, Steglitzer Straße 51.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

