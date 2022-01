Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung einer Notausgangstür am Saarpfalz Center in Homburg

Homburg (ots)

Am 29.01.2022 gegen 21:53 Uhr wurde eine zur Uhlandstraße hin gelegene Notausgangstür aus Glas des Saarpfalz Centers in Homburg durch einen bislang unbekannten Täter augenscheinlich mutwillig beschädigt. Zuvor wurde das Sichtfeld einer hinter einem Fenster befindlichen Überwachungskamera mit einer weißen Klebefolie abgeklebt. Zeugen konnten lediglich zwei laute Knallgeräuche vernehmen. Hinweise zu dem oder den Tätern liegen bislang nicht vor, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Personen, welche sachdienliche Hinweise zur oben genannten Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion

