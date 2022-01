Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl aus Wohnhaus in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 29.01.2022 gegen 13:00 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Täter bei einem älteren Bewohner eines Einfamilienhauses in der Oberbexbacher Straße in Bexbach. Nachdem dieser ohne Nachfrage über die Gegensprechanlage den elektronischen Türöffner betätigte, begab sich der Täter unbemerkt in das Wohnhaus des Geschädigten und entwendete im ersten Obergeschoss dessen Geldbörse. Anschließend flüchtete der Täter über die Hauseingangstür in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Homburg, unter Tel: 06841/1060, in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell