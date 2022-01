Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung am Zelt eines Testzentrums in Homburg

Homburg (ots)

In der Zeit vom 28.01.2022 gegen 19:15 Uhr bis zum 29.01.2022 gegen 08:45 Uhr wurden an der Drive-Through-Teststation am Forum in Homburg von einem bislang unbekannten Täter die Zeltplanen zer- und mehrere kreisförmige Teile aus den Planen herausgeschnitten. Es entstand dadurch Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Derzeit liegen der Polizei keine Täterhinweise vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Homburg, unter Tel: 06841/1060, in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell