Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigungen an Pkw durch Einstechen der Reifen und Einschlagen einer Scheibe in Blieskastel

Blieskastel (ots)

In der Nacht vom 28.01.2022, ca. 18:30 Uhr auf den 29.01.2022, ca. 09:00 Uhr wurden an insgesamt fünf Pkw, welche in der Florianstraße in Blieskastel bzw. am Bahnhof Blieskastel - Lautzkirchen abgestellt waren, jeweils ein bzw. zwei Reifen plattgestochen. An einem der fünf Pkw, wurde zudem ein Außenspiegel gewaltsam beschädigt. An einem weiteren Pkw, welcher ebenfalls in der Florianstraße abgestellt war, wurde die Scheibe der Fahrertür mit einem Stein eingeworfen. Hierdurch entstand an den Fahrzeugen Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg unter der Nummer 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

