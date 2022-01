Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung am Treppenaufgang zur Christuskirche, in Homburg -Schwarzenbach

Homburg (ots)

In der Nacht vom 28.01.2022 auf den 29.01.2022 wurde das Holzgeländer eines Treppenaufgangs zur Christuskirche in Schwarzenbach durch einen bislang unbekannten Tatverdächtigen mutwillig beschädigt. Hierbei wurde das Geländer an einer Stelle aus dem Boden gerissen und an anderer Stelle durch Tritte beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, unter Tel.: 06841-1060, in Verbindung zu setzen.

