POL-HOM: Sachbeschädigung am Lidl- und am Rewe-Markt in Blieskastel

Blieskastel (ots)

In der Nacht vom 28.01.2022, ca. 20:20 Uhr auf den 29.01.2022, ca. 05:45 Uhr wurden am Lidl-Markt in Blieskastel (Florianstraße 12) und am Rewe-Markt in Blieskastel (Bliesgaustraße 13) jeweils die Glasschiebeelemente im Eingangs- bzw. Ausgangsbereich von einem bislang unbekannten Täter mittels Steinen eingeworfen. Hierdurch entstand an selbigen erheblicher Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, unter Tel.: 06841-1060, in Verbindung zu setzen.

