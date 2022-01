Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Pkw am Christian von Mannlich-Gymnasium in Homburg

Homburg (ots)

Am 28.01.2022 im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 10:15 Uhr wurde ein geparkter silberner VW Golf Plus mit Homburger Kreiskennzeichen auf dem Parkplatz des Christian von Mannlich-Gymnasium in der Hiltebrandtstraße in Homburg von einem bislang unbekannten Täter an der Beifahrerseite verkratzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, unter Tel.: 06841-1060, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell