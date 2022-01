Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an der Grundschule in Blieskastel

Blieskastel (ots)

In der Zeit vom 21.01.2022, ca. 17:00 Uhr, bis zum 24.01.2022, ca. 07:20 Uhr, wurde an der Grundschule in Blieskastel, Straße Am Schloß, durch einen unbekannten Täter eine Fensterscheibe mit einem Stein eingeworfen, sowie ein Graffiti mit silberner Sprühfarbe auf die Fassade aufgebracht. Es entstand dadurch Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Homburg, unter Tel: 06841/1060, in Verbindung zu setzten.

