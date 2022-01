Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Brand

Rauchentwicklung innerhalb der alten Würzbacher Halle in Blieskastel Niederwürzbach

Blieskastel (ots)

Am 21.01.2021 kam es im Zeitraum zwischen 16:15 Uhr bis 16:45 Uhr zu einer zu-nächst unbekannten Rauchentwicklung innerhalb der "Alten Würzbacher Halle" in der Würzbachhallen Straße in Blieskastel Niederwürzbach. Bislang unbekannte Personen setzten im Inneren der abrissreifen, leerstehenden und ehemaligen Sporthalle Müll in Form von Kartonage und Plastik in Brand, wodurch es zur starken Rauchentwicklung kam. Durch die Feuerwehr Niederwürzbach und Aßweiler konnte der brennende Unrat abgelöscht und die Halle belüftet werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine Personen verletzt. Auch wurde bislang kein Sachschaden bekannt.

Durch einen Zeugen konnten gegen 16:15 Uhr drei jugendliche Personen im Alter von ca. 14-15 Jahren dabei beobachtet werden, wie diese die Halle verließen.

Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen bzw. den jugendlichen Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, Tel.: 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell