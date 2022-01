Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Fabrikstraße in Homburg

Homburg (ots)

In der Nacht vom 22.01.2022 auf den 23.01.2022 ereignete sich in der Fabrikstraße in Homburg, in Höhe Anwesen Nr. 11, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei geparkte Fahrzeuge (Mercedes Benz C-Klasse, Peugeot 308, jeweils mit HOM-Kreiskennzeichen) beschädigt wurden. Der Fahrer oder die Fahrerin des bislang unbekannten Unfallfahrzeuges flüchtete daraufhin von der Unfallörtlichkeit. Es kam zu einem Schaden von ca. 1000 EURO an den beiden geparkten Fahrzeugen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werde gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

