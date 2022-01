Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht im Hasental in Blieskastel Lautzkirchen

Blieskastel (ots)

Am 20.01.2022, zwischen 08:00 Uhr und 13:30 Uhr, parkte ein weißer Mercedes-Benz Sprinter mit HOM-Kreiskennzeichen am linken Fahrbahnrand der Sackgasse Hasental in Blieskastel Lautzkirchen. Beim Rückwärtsfahren kollidierte ein bislang unbekannter weißer Transporter, welcher mit 2 männlichen Personen besetzt gewesen sein soll, mit dem geparkten Sprinter und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der flüchtige Transporter müsste am linken Rücklicht beschädigt sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell