Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Bezirksstraße in Blieskastel Niederwürzbach

Blieskastel (ots)

Am 20.01.2022, zwischen ca. 07:40 und ca. 10:15 Uhr, ereignete sich in der Bezirksstraße in Blieskastel Niederwürzbach ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Hierbei streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren einen in einer Haltebucht parkenden Fiat Talento mit HOM-Kreiskennzeichen und beschädigte diesen am linken Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

