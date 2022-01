Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

In der Nacht vom 18.01.2022 auf den 19.01.2022 kommt es in der Robert-Bosch-Straße in Homburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Fahrzeug die Robert-Bosch-Straße aus Jägersburg kommend in Fahrtrichtung Stadtmitte Homburg. Aus bislang ungeklärten Umständen übersieht der Fahrzeugführer ein Verkehrsschild, welches auf einer Verkehrsinsel in Höhe der Einmündung In den Rohrwiesen steht, überfährt dieses und entfernt sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Der Haltepfosten des Schildes wurde beschädigt, aus dem Boden gerissen und lag anschließend auf der Fahrbahn.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallzeitpunkt geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell