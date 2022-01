Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am 15.01.2022, ca. 11:00 bis ca. 13:00 Uhr, kam es entweder auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "Am Stadtbad" in Homburg oder im Zeitraum vom 10.01.2022 bis 18.01.2022 ca. 15:00 Uhr in der Kirrberger Straße (in Höhe der Studentenwohnheime) in Homburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparktes Fahrzeug auf der Beifahrerseite beschädigt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen roten Seat Arona. Vermutlich beim Aus-oder Einparken streifte der unbekannte Unfallverursacher das geparkte Fahrzeug. Danach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben bzw. sachdienliche Hinweise gegeben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg unter der Telefonnummer: 06841-1060 in Verbindung zusetzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell