Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an KFZ in Blieskastel

Blieskastel (ots)

Am 17.01.2022, zwischen 07:30 und 11:30 Uhr, beschädigte bislang unbekannter Täter den PKW des Geschädigten (VW Multivan- HOM-Kreiskennzeichen) mittels eines unbekannten Gegenstands. Hierbei wurde die hintere Fahrzeugscheibe zerstört. Das Fahrzeug stand vor dem Wohnanwesen des Geschädigten in der Biesinger Straße in Blieskastel. Am Fahrzeug entstand dadurch Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell