Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Rücknahme des Zeugenaufrufs

Kirkel (ots)

Die Polizei in Homburg teilte am 17.1.2022 mit, dass in der Nacht vom 15. auf den 16.1.2022 in Kirkel ein herrenloses Fahrrad aufgefunden worden war. Es sah so aus, als ob der/die Fahrradfahrer'in einen Verkehrsunfall gehabt hätte und verletzt sei. Diese/r war allerdings nicht mehr vor Ort. Zwischenzeitlich konnte die Fahrerin, nicht zuletzt aufgrund eines Zeugenhinweises, als Reaktion auf die Pressemitteilung, ermittelt werden. Tatsächlich wurde die Fahrerin verletzt und ihr von einem Passanten geholfen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell