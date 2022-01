Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unfall mit Flucht in Homburg Erbach

Homburg (ots)

Am Mittwoch, den 12.01.2022, gegen 18:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Fabrikstraße in Homburg Erbach. Hierbei kollidierte nach derzeitigem Erkenntnisstand ein roter Nissan mit Homburger Kreiskennzeichen im Vorbeifahren mit dem Seitenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw (grüner VW Golf). Der rote Nissan setzte anschließend die Fahrt, ohne Anzuhalten, in Richtung Steinbachstraße fort. An dem grünen VW Golf entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR.

Zeugen, die Angaben zur vorstehenden Tat, oder sonstigen Auffälligkeiten machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, Tel.: 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell