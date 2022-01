Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchsdiebstahl in eine Gaststätte in der Innenstadt von Homburg

Homburg (ots)

In der Nacht vom 09.01.2022 auf den 10.01.2022 kam es in der Innenstadt von Homburg zu einem Einbruch in eine Gaststätte, die sich an der Ecke Talstraße/ Eisenbahnstraße befindet. Ein bislang unbekannter Täter gelangte durch Aufhebeln eines Fensters ins Innere der Schankwirtschaft. Dort wurde zwei Geldspielautomaten aufgebrochen und die Einnahmen entwendet.

Zeugen, die Angaben zur vorstehenden Tat, oder sonstigen Auffälligkeiten im Bereich Talstraße/ Eisenbahnstraße machen können, werde gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, Tel.: 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell