POL-HOM: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Homburg (ots)

Am Samstag, den 08.01.2022 ereignete sich um ca. 17:50 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Saarbrücker Straße/Zweibrücker Straße/Am Forum/Entenweiher Straße in 66424 Homburg-Innenstadt. Hierbei bog der 38-jährige Fahrer eines schwarzen Opel Corsa mit Homburger Kreiskennzeichen von der "Saarbrücker Straße" aus nach links auf die "Zweibrücker Straße" (B 423) in Fahrtrichtung Einöd ab. Während dem Abbiegevorgang streifte der PKW mit dem Außenspiegel eine 26-jährige Fußgängerin, welche die Fahrbahn in der "Zweibrücker Straße" an einer ampelgeregelten Fußgängerfurt überquerte. Die Fußgängerin wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. An dem PKW entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. der Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

