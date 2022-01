Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Schaukasten

Bexbach (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, den 05.01.2022, 10.00 Uhr und Samstag, den 08.01.2022, 11.00 Uhr kam es auf dem Gelände des Kneipp - Vereins in der Straße "Hochwiesmühle" in Bexbach zu einer Sachbeschädigung durch einen bislang unbekannten Täter. Nach erster Einschätzung der Polizei schoss der Täter vermutlich mit einem Luftgewehr mehrfach auf die Glasfläche (aus Kunststoff) eines dort aufgestellten Schaukastens. Hierdurch wurde der Glaseinsatz beschädigt und es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Im Anschluss entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

