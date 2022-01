Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl von Bargeld

Kirkel-Neuhäusel (ots)

Am Samstag, den 08.01.2022 gegen 11:10 Uhr, kam es in der Mörikestraße in 66459 Kirkel-Neuhäusel zu einem Diebstahl von Bargeld. Die Geschädigte hatte ihren Weihnachtsbaum im Rahmen der Entsorgung zur Abholung durch die Freiwillige Feuerwehr vor ihrem Wohnhaus an der Straße abgelegt. An dem Weihnachtsbaum platzierte sie einen Geldschein als Spende für die Mühe der hilfsbereiten Feuerwehrleute. Bevor der Baum jedoch abgeholt werden konnte, wurde der Geldschein durch eine bislang unbekannte Täterin entwendet. Sie flüchtete daraufhin mit dem Diebesgut (Wert im einstelligen Bereich) in einem weißen Mercedes Sprinter mit bulgarischem Kennzeichen in unbekannte Richtung. Den Weihnachtsbaum ließ sie jedoch zurück.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

