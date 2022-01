Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht

66459 Kirkel-Limbach (ots)

Am Freitag, den 07.01.2022, kam es in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 22:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht im Bereich der Straße "Zum Schwimmbad" in 66459 Kirkel-Limbach. Hierbei befuhr bislang unbekannte/r Fahrer/in mit einem blauen Renault die Straße "Zum Schwimmbad" von der Hauptstraße kommend in Fahrtrichtung L 119 und kam im Bereich der Brücke aufgrund unklarer Ursache von der Fahrbahn ab, sodass er/sie mit dem PKW mit einem auf der Fahrbahninsel befindlichen Verkehrsschild zusammenstieß. Das Verkehrsschild wurde dadurch beschädigt und im Anschluss nicht von der Fahrbahn entfernt. Weiterhin konnten Fahrzeugteile des vermutlichen Unfallfahrzeugs vor Ort festgestellt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell