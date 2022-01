Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Sanddorf (ots)

Bislang unbekannter Täter (uT) begab sich in der Nacht von Donnerstag (06.01.2022) auf Freitag (07.01.2022) in der Sickinger Straße 85 in 66424 Homburg-OT Sanddorf zu dem dortigen Zigarettenautomaten. In der Folge hebelte uT mittels Hebelwerkzeug und brachialer Gewalt das Banknotenlesegerät des Automaten heraus und entwendete anschließend die dahinter befindlichen Geldfächer. Der entstandene Sachschaden und die Höhe des entwendeten Bargeldes sind nach derzeitigem Ermittlungsstand noch unklar.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

