Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unfallbeschädigtes Fahrzeug gesucht

Blieskastel (ots)

Am 06.01.2022, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr, wurde in der Bliesgaustraße von Blieskastel ein blauer PKW bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Unfallverursacher hat diesen Verkehrsunfall bei der Polizei gemeldet, konnte aber keinerlei Angaben zu dem anderen Unfallbeteiligten machen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel: 06841/1060) oder dem Polizeirevier Blieskastel (06842/9270 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell