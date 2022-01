Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Innenstadt

Homburg (ots)

Am Mittwoch, dem 05.01.2022, ereignete sich im Zeitraum von 11:45 - 11:55 Uhr ein Verkehrsunfall vor dem "Saarpfalz-Center" in der Talstraße in Homburg. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer (uF) bog mit seinem Pkw, vermutlich ein bronzefarbener BMW, von der Gerberstraße kommend, in die Talstraße ein. Aus bislang ungeklärter Ursache kam uF kurz hinter dem dortigen Fußgängerüberweg nach links von der Fahrbahn ab und streifte sodann einen in der Parkbucht geparkten grauen Mercedes-Benz 220 D mit HOM-Kreiskennzeichen. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich uF, die Talstraße entlang, von der Verkehrsunfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

