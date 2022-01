Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf der L 222 zwischen Wörschweiler und Homburg

Homburg (ots)

Am 5.1.2.2022, gegen 08:50 Uhr, kam es auf der L 222 zwischen den Homburger Ortsteilen Beeden und Wörschweiler zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei musste ein blauer Lkw mit offener Ladefläche und HOM-Kreiskennzeichen nach rechts ausweichen, weil ein entgegenkommender weißer Audi Kombi mit HOM-Kreiskennzeichen auf seine Fahrspur geriet. In Folge der Ausweichbewegung kollidierte der Lkw mit der rechtsseitig befindlichen Leitplanke, sodass am Lkw selbst und den Leitplanken Sachschaden entstand.

Der Fahrer des weißen Audis hingegen entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell