Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht am Zentralfriedhof Homburg

Homburg (ots)

Im Zeitraum von Montag, den 03.04.2022, ca. 10.30 Uhr bis Dienstag, den 04.01.2022, 10:00 Uhr, ereignete sich an der Leichenhalle des Zentralfriedhof in Homburg (Friedhofstraße) ein Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei fuhr ein bislang un-bekanntes Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne. Im Anschluss flüchtete der Fahrzeugführer mit seinem Pkw in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde die Kollision im Rahmen eines Rangiermanövers verursacht. An dem unfallverursachenden Fahrzeug entstand Sachschaden in nicht bekannter Höhe. Die Straßenlaterne wurde ebenfalls beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich hierbei auf ca. 500 EUR.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell