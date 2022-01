Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Sattelzug in Gersheim

Gersheim (ots)

Am 03.01.2022, gegen 09:00 Uhr, kam es auf der L 102, zwischen Gersheim und Medelsheim, zu einer Beinahe-Kollision zwischen einem Sattelzug und einem PKW. Der Sattelzug überfuhr in einer engen Kurve aus unbekannten Gründen die Mittellinie, sodass ein entgegenkommender Pkw-Fahrer nach rechts ausweichen musste, um ei-nen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei kollidierte der Pkw mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Leitpfosten und beschädigte diesen. Ein bisher namentlich unbekannter Verkehrsunfallzeuge hatte im Anschluss an das Unfallgeschehen an der Örtlichkeit angehalten. Dieser Zeuge wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Homburg zu melden (Tel. 06841/1060).

