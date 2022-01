Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Personenschaden, Straßenverkehrsgefährdung und anschließender Flucht in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Dienstag, den 04.01.2022, gegen 18:05 Uhr, kam es am Kreisverkehr in der Süßhübelstraße in Bexbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 14-jährigen Fußgängerin und einem weißen Transporter (Kennzeichen nicht bekannt). Hierbei befuhr der Transporter die Süßhübelstraße in Fahrtrichtung der Neunkircher Straße. Am dort befindlichen Fußgängerüberweg trat die jugendliche Fußgängerin (aus Sicht des Fahrers) von links auf die Fahrbahn. Sie wurde dabei von dem Transporter am Bein touchiert. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell