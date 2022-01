Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an geparktem Fahrzeug in der Steinbachsstraße in Homburg

Homburg (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 04.01.2022 auf den 05.01.2022 wurde an einem in der Steinbachstraße in Homburg Erbach geparkten VW Beetle die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Homburg, unter Tel: 06841/1060 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell