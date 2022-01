Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht im Saarpfalz-Park in Bexbach

Bexbach (ots)

Zwischen dem 22.12.2021 und dem 03.01.2022 ereignete sich im Industriegebiet Saarpfalz-Park in Bexbach ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug in Höhe der Firma "Colucci Pizza und Mehr" mit einer Straßenlaterne am rechten Fahrbahnrand, wodurch diese beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der verantwortliche Fahrzeugführer unerkannt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell