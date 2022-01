Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall in der Zweibrücker Straße (B423), Homburg

Homburg (ots)

Am 02.01.2022, gegen 18:50 Uhr, kam es in der Zweibrücker Straße (B 423) in Homburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Unfallbeteiligt waren hierbei ein roter Ford EcoSport mit HOM-Kennzeichen und ein blauer Opel Meriva mit WUG-Kennzeichen. Zum Unfallzeitpunkt herrschte ein reger Fahrzeug- und Personenverkehr an der Örtlichkeit, sodass die Polizei sich weitere Zeugenaussagen erhofft.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg unter der 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell