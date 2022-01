Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Zwei Verkehrsunfälle auf der BAB 8, Höhe Autobahnkreuz Neunkirchen mit Sperrung der Richtungsfahrbahnen Luxemburg und Pirmasens

Kirkel (ots)

Am 02.01.2022, gegen 22:40 Uhr, kam es zunächst in der Überleitung des Autobahnkreuzes Neunkirchen zu einem Alleinunfall eines 18 Jahre alten Pkw-Fahrers. Dieser wollte mit seinem Kleinwagen von der BAB 6, Fahrtrichtung Saarbrücken, auf die BAB 8, in Fahrtrichtung Luxemburg wechseln. Vermutlich in Folge regennasser Fahrbahn sowie starken Windes geriert der Fahrzeugführer ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Der Pkw kam anschließend auf der rechten Fahrspur zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt.

Aufgrund des entstandenen Trümmerfeldes musste die Richtungsfahrbahn der BAB 8, in Fahrtrichtung Luxemburg voll gesperrt werden. Betroffen waren hier auch die bei-den von der BAB 6 kommenden Überleitungen.

Da auch die Gegenfahrbahn durch umherfliegenden Trümmerteile verunreinigt war, mussten auch hier Sperrmaßnahmen durchgeführt werden.

Im Zuge der Sperrmaßnahmen und dem sich bildenden Rückstau kam es zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Hierbei fuhr eine 25-jährige Fahrerin auf das Stauende auf und schob den Pkw eines 23-jährigen Mannes auf den Pkw eines 35-jährigen Mannes. Die Unfallverursacherin wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. An zwei der drei beteiligten Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Aufgrund des Auffahrunfalles musste die BAB 8, in Fahrtrichtung Pirmasens ebenfalls voll gesperrt werden.

Aufgrund der ca. eine Stunde andauernden Sperrmaßnahmen beider Fahrtrichtungen, kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich des Autobahnkreuz Neunkirchen.

Der durch die beiden Verkehrsunfälle verursachte Gesamtschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Zum Herstellen des Brandschutzes, der Bindung von Betriebsstoffen sowie zum Ausleuten der Unfallstelle wurde die FFW Kirkel-Limbach angefordert. Weiterhin waren ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei Limbach sowie zwei Rettungswägen vor Ort.

Zeugen, die Angaben zu den beiden Verkehrsunfällen machen können, werden gebeten sich mit der PI Homburg (06841/1060) oder der PI Neunkirchen (06821/2030) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell