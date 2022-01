Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl von mehreren Kennzeichen in Bexbach

Bexbach (ots)

Zwischen 01:00 und 07:10 Uhr in der Silvesternacht zog ein bislang unbekannter Dieb durch Bexbach, er hatte es auf Kennzeichen abgesehen. An insgesamt zehn geparkten Pkw in der Mozart-, Friedrich- und Paul-Gerhard-Straße wurden jeweils die hinteren Kennzeichen, an einem zusätzlich das vordere Kennzeichen entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg unter der 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell