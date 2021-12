Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am 29.12.2021, gegen 11:30 Uhr, ereignete sich in der Saar-Pfalz-Straße in Homburg (Jägersburg) ein Verkehrsunfall. In Höhe des Anwesen 80 streifte der Verursacher, einen in gleicher Fahrtrichtung geparkten PKW. Er meldete den Schaden erst später der Polizei. Der geschädigte Pkw war zwischenzeitlich von der Unfallstelle entfernt worden, sodass er derzeit unbekannt ist. Der Verursacher gab an, dass er mit seinem rechten Außenspiegel, den linken Außenspiegel, des bislang unbekannten PKW, streifte. Der/die Geschädigte oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg unter der Telefonnummer: 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

