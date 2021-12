Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Gefährliche Körperverletzung in Blieskastel

Blieskastel (ots)

Am 24.12.2021, gegen 00:30 Uhr, kam es auf dem Paradeplatz in Blieskastel zu einer gefährlichen Körperverletzung, wobei der Geschädigte leicht verletzt wurde. Zwei bislang unbekannte Täter näherten sich einem geparkten PKW. Im weiteren Verlauf schlug einer der unbekannten Täter mit einem Gegenstand gegen die Beifahrerseite des Fahrzeuges. Die Geschädigten stiegen sodann aus dem Fahrzeug aus und wurden durch einen der unbekannten Täter angegriffen und leicht verletzt. Der Haupttäter ist etwa 180cm groß, dünne Statur, hat schwarze Haare und trug eine silberfarbene Jacke. Wer Angaben zur Tat oder den Tätern machen kann wird gebeten sich mit der Polizei Homburg unter der Telefonnummer 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell