Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung in der Dürerstraße in Homburg

Homburg (ots)

In der Nacht vom 27.12.2021 auf den 28.12.2021, gegen Mitternacht, wurde in der Dürerstraße in Homburg ein Kellerfenster an einem Einfamilienhaus auf bislang unbekannte Art und Weise beschädigt. Die Beschädigung wurde am Morgen des 28.12.2021 festgestellt. Das Fenster war vollständig aus dem Rahmen gebrochen und lag im Rauminneren. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 150 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell