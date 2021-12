Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Pkw in Bexbach

Bexbach (ots)

In der Zeit zwischen dem 28.12.2021, 15:30 Uhr, und dem 29.12.2021, 00:50 Uhr, kam es in der Reinhard-Schiestel-Straße in Bexbach zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten schwarzen Renault Clio mit NK-Kreiskennzeichen.

Hierbei trat eine bislang unbekannte Person mit großer Wucht gegen die Heckklappe des am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Hierdurch entstand eine Deformation im oberen Bereich der Klappe. Aufgrund der großen Wucht zerbarst weiterhin die Heckscheibe. An dem Clio entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die PI Homburg bittet Zeugen, die Angaben zu Personen bzw. Auffälligkeiten im Tatzeitraum machen können, sich unter Tel.: 06841/1060, zu melden.

