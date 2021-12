Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Zwei Wohnungseinbrüche in der Virchowstraße in Homburg

Homburg (ots)

In der Virchowstraße wurde zwischen dem 24.12.2021, ca. 11:30 Uhr, und dem 26.12.2021, ca. 15:20 Uhr in gleich zwei Häuser eingebrochen bzw. es wurde versucht einzubrechen. An einem Anwesen wurde versucht die ebenerdige Terrassentür zu einem Wintergarten aufzuhebeln. Unbekannte Täter ließen, nachdem die Scheibe zerbarst, jedoch aus unbekannten Gründen von einer weiteren Tatausführung ab. Im zweiten Anwesen stiegen unbekannte Täter über eine Tonne auf den Balkon der Erdgeschosswohnung und schlugen ein Fenster ein, welches sie anschließend öffneten und sich so Zutritt zur Wohnung verschafften. Im Anwesen wurden diverse Schubladen und Schränke durchwühlt. Die Täter entwendeten lediglich wenige Gegenstände von geringem Wert. Das Anwesen wurde über die Balkontür wieder verlas-sen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

