Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Fahrzeugen in der Taubenstraße in Bexbach

Bexbach (ots)

In der Nacht vom 25.12.2021 auf den 26.12.2021 werden durch einen bislang unbekannten Täter an insgesamt sechs Fahrzeugen mehrere Reifen mit einem unbekannten Gegenstand platt gestochen. Die Fahrzeuge waren in einer Parkfläche am dortigen Kindergarten abgestellt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar. Bereits am 11.12.2021 wurden an gleicher Örtlichkeit die Reifen von vier abgestellten Fahrzeugen zerstochen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur oben genannten Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg, Tel. 06841-1060, in Verbindung zu setzen.

