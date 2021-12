Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Mandelbachtal-Heckendalheim

Mandelbachtal (ots)

Am 22.12.2021 kam es in der Zeit zwischen 13:00 und 15 Uhr, in Heckendalheim, zu einem Verkehrsunfall. Ein parkender Mercedes, CLA 200, Farbe Weiß stand in der St. Ingberter Straße am rechten Fahrbahnrand. Ein bislang unbekannter Fahre streifte beim Vorbeifahren den Mercedes im Bereich der linken Seite Tür hinten links bis zum Radlauf vorne links und der Alufelge und verursachte Sachschaden. Als Unfallverursacher kommt möglicherweise ein Pkw der Marke Mazda, Farbe silber metallic, in Frage, da Spiegelteile eines solchen Fahrzeugs an der Unfallstelle vorgefunden wurden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, bitte mit der Polizei Homburg, Tel. 06841-1060, in Verbindung zu setzen.

