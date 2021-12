Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person in Neunkirchen OT Eschweilerhof

Neunkirchen (ots)

Am 22.12.2021 kam es in den frühen Morgenstunden gegen 05:30 Uhr zu einem tragischen Verkehrsunfall in Neunkirchen OT Eschweilerhof.

Ein 38-jähriger Mann aus Neunkirchen wollte die zugefrorenen Fensterscheiben seines Transporters enteisen. Offenbar war an dem Fahrzeug jedoch keine Handbremse arretiert, so dass das Fahrzeug auf dem leicht abschüssigen Stellplatz ins Rollen kam. Beim Versuch das Fahrzeug aufzuhalten, streifte der Transporter mit der Fahrerseite entlang eines weiteren linksseitig geparkten Pkw. Der 38-Jährige wurde hierbei zwischen beiden Fahrzeugen eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle.

