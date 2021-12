Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Herrenloser E-Scooter in Vorgarten

Homburg (ots)

Am 21.12.2021 meldete sich ein Anwohner der Entenmühlstraße in Homburg bei hiesiger Dienststelle und gab an, dass ein ihm unbekannter E-Scooter in seinem Vorgarten stehe. Dieser E-Scooter wurde dort am 20.12.2021 vor 12:30 Uhr von einer bislang unbekannten Person abgestellt. Es handelt sich um einen Scooter des Herstellers Denver. Die Eigentumsverhältnisse sind bis dato ungeklärt. Personen die Hinweise über die Eigentumsverhältnisse des Scooters geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell