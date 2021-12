Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Körperverletzung in der Homburger Innenstadt

Homburg (ots)

Am 21.12.2021 gegen 12:00 Uhr kam es in der Warteschlange einer Apotheke in der Talstraße in Homburg zu einem Vorfall, bei dem ein junger Mann verletzt wurde. Als er in der Warteschlange außerhalb des Geschäftes stand und auf Einlass wartete (es durfte sich nur eine bestimmte Anzahl an Kunden in der Apotheke befinden), verletzte ihn ein bislang Unbekannter mittels eines kleinen spitzen Gegenstandes am Bein. Personen, die Angaben zum Tatgeschehen, oder gar die andere Kundin, die wartete und den Vorfall beobachtete, werden gebeten sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell